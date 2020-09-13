В Донецкой области выявили еще шестерых заболевших COVID-19

Шесть случаев заражения коронаврусом были выявлены в Донецкой области за воскресенье 13 сентября. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Трое заболевших выявили в Славянске, среди них один ребенок. Еще по одному человеку выявили в Святогорске, Бахмуте и Мирнограде.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлен 2 101 случай COVID-19. Из них 1 114 пациентов выздоровели, а 30 человек умерли.



Кириленко напомнил, что Донецкая область осталась в «зеленой» зоне карантина еще на две недели. «Впрочем, этот статус легко потерять, если уровень заболеваемости будет продолжать расти так стремительно, как это происходит в течение последних недель. Потеря статуса зеленой зоны будет означать усиление карантинных ограничений, а вместе с ними и давления на экономику», — отметил глава ДонОГА.