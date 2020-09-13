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Главные новости Донбасса за неделю

13 сентября 2020, 23:55

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В течение недели на подконтрольной властям территории Донецкой области шестеро человек умерли вследствие COVID-19. Еще 459 человек получили положительные результаты на COVID-19. Всего в области — 2 095 заболевших. Из них 1 114 пациентов выздоровели, 30 — умерли.

Десять человек скончались из-за COVID-19 в отдельных районах Донетчины. За неделю выявлено 138 новых случаев заболевания. В группировке «ДНР» признают 2824 случаев COVID-19. Из них 1457 человек выздоровели, 158 — умерли.

В Луганской области без учета неподконтрольной территории за неделю — 152 новых случая COVID-19, один человек умер. За все время исследований коронавирус подтвержден у 587 человек. Из них выздоровели — 298 человек, четверо умерли.

Группировка «ЛНР» заявила о четырех летальных случаях за эту неделю. Всего формирование подтверждает 789 случаев заболевания коронавирусом, из которых выздоровели 675 человек, 23 — умерли.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров встречи советников «нормандской четверки», состоявшейся в Берлине 11 сентября. Отличающиеся заявления прозвучали о возможности проведения «нормандского саммита» с участием лидеров стран и пересмотра постановления Верховной Рады о назначении местных выборов.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что в рамках переговоров допустимо общение с членами группировок «ДНР» и «ЛНР», «у которых руки не в крови», но нельзя подписывать документы, «которые могут навредить Украине».

Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде, и выход из этой ситуации следует искать на уровне «нормандской четверки».

Заместитель Кравчука в ТКГ Витольд Фокин отказался от встречи с комитетом Верховной Рады по вопросам организации местной власти и самоуправления, на которой он должен был объяснить свои заявления об особом статусе для Донбасса и амнистии.

Права человека

Группировка «ЛНР» лишила свободы жителя Луганска на 12 ле по обвинению в «госизмене» и якобы сотрудничестве с СБУ.

Общество

Около полутора тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий зачислены в украинские вузы, сообщила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Кабинет министров отменил самоизоляцию для абитуриентов с оккупированных территорий после пересечения КПВВ.

Российский исполнитель Григорий Лепс выступил на бесплатном концерте в подконтрольном боевикам Донецке, в конце которого исполнил российский гимн.

Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направили на неподконтрольную властям территорию Донбасса гуманитарную помощь общим весом почти 200 тонн.

Боевые действия

В течение недели в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.

Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы на Донетчине не состоялась и была временно отменена по инициативе украинской стороны. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и «ДНР», которые выдвинули новые требования — посещение новых точек, осуществление видео- и фотофиксации, а также подписание совместного протокола.

Экономика

В Минсоцполитики заявили, что не могут обеспечить выплату пенсий на неподконтрольных территориях Донбасса, так как не имеют там работающих институтов.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Полный обзор итогов Нормандской встречи // Будет ли продолжен режим тишины на Донбассе, несмотря на нарушения со стороны российских прокси и чего ждут люди, живущие по обе стороны линии соприкосновения. Эксклюзивный репортаж из Донецка и Красногоровки // Украинское правительство создает стратегию выхода региона из экономического кризиса.

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