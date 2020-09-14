Штаб ООС: Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«За прошедшие сутки, 13 сентября, 2 нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», — говорится в утренней сводке.



По данным штаба, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону украинских позиций зафиксированы вблизи Песок и Авдеевки.



В сводке подчеркивается, что в ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли.



«С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — резюмировали в штабе.