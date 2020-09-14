В Украине выявили 2462 заболевших коронавирусом за сутки

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за сутки в Украине составило 2 462. При этом 650 человек выздоровели, 33 ранее заболевших умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



За все время исследований на COVID-19 в стране выявлено 156 797 заболевших. Из них выздоровели 69 543 пациента, а умерли — 3 211 человек.



Продолжают болеть 84 043 человека, что на 1 779 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число заболевших коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях и Киеве (168).



Вчера, 13 сентября, сообщалось о 2 476 заболевших, 12 сентября — о 3 103, 11 сентября зафиксировано рекордное число подтвержденных случаев COVID-19 — 3 144.