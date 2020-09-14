Богдан: Меня допросит ГБР по делу, которое было зарегистрировано еще до интервью Гордону

Обновлено. После допроса Андрей Богдан рассказал, что его допросили в рамках так называемого дела «вагнеровцев», которых задержали в конце июля в Беларуси и передали России в августе.



Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что его допросят по делу, которое было зарегистрировано еще до его интервью журналисту Дмитрию Гордону.



«Само дело было зарегистрировано еще 19 августа — в тот момент интервью еще не существовало и не планировалось», — сказал он журналистам на брифинге перед зданием ГБР.



Такие действия следователей Богдан назвал «жульничеством». «Либо это должен быть допрос по результатам интервью — это одно дело, либо допрос в деле, которое уже давно существует, но на него нет ссылки в допросе ГБР», — подчеркнул он.



Также Богдан не исключил, что вызов на допрос — «это такой способ напугать», но подчеркнул, что «этого не боится».

На прошлой неделе ГБР сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. Поводом, как отметили в ведомстве, послужило интервью бывшего главы Офиса президента Дмитрию Гордону, в котором он обнародовал информацию о якобы наличии тайных договоренностей нынешнего руководителя ОП Андрея Ермака с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и других вопросов.