В Луганской области за трое суток выявили почти 70 заболевших коронавирусом

В период с пятницы 11 сентября по воскресенье 13 сентября в Луганской области лабораторно подтверждено 68 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



25 новых случаев выявили в Северодонецке, 13 в Лисичанске, 14 в Станично-Луганском районе, по три в Попаснянском, Беловодском и Марковском районах, по два в Старобельском, Кормянском и Новопсковском районах, один в Сватовском районе.



Отмечается, что среди новых подтвержденных случаев 19 человек контактировали с заболевшими ранее, 32 прибыли из временно оккупированной территории, два человека прибыли из Болгарии и Турции, 15 были больны пневмонией и с подозрительными симптомами.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявлен 601 случай COVID-19. Из них 298 пациентов выздоровели. Активных больных — 299, из них лечатся в стационарах — 77, амбулаторно — 222.