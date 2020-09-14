В ВСУ за сутки выявлены 24 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 24 новых случая коронавирусной болезни. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 23 человека: 16 военнослужащих и чептыре работника ВСУ в Киевской области, два военнослужащих в Житомирской области и один — в Тернопольской. Еще один — в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ». Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



Всего по состоянию на 10:00 14 сентября в ВСУ коронавирусом болеют 665 человек. Выздоровели за время пандемии 1544 человека, летальных случаев — шесть.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 636 человек.