Путин рассказал Макрону о «попытках Киева по-своему трактовать Минские соглашения»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого была затронута тема урегулирования конфликта на востоке Украины.



Как сообщает пресс-служба Кремля, была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования.



«Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках "нормандского формата", обязательств», — подчеркивается в сообщении на сайте президента России.



В Париже в свою очередь отметили важность достигнутого перемирия на Донбассе.



«Что касается Украины, президент республики подчеркнул, что приверженность сторон прекращению огня 27 июля представляет собой значительный прогресс, который теперь необходимо использовать для реализации мер, согласованных на саммите в Париже в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.



Лидеры Украины, Франции, Германии и России входят в Нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

После избрания Владимира Зеленского президентом украинская сторона неоднократно говорила о необходимости пересмотра Минских соглашений. Киев не устраивает порядок их выполнения, согласно которому выборы на неподконтрольной части Донбасса должны пройти раньше возвращения властям контроля над границей.



После встречи советников лидеров «нормандской четверки» 11 сентября представитель Кремля Дмитрий Козак заявил, что Украине следует «четко внести конкретные предложения» относительно пересмотра Минских соглашений.