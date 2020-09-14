Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин рассказал Макрону о «попытках Киева по-своему трактовать Минские соглашения»

14 сентября 2020, 16:10

Путин рассказал Макрону о «попытках Киева по-своему трактовать Минские соглашения»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого была затронута тема урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба Кремля, была высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, которые остаются безальтернативной основой урегулирования.

«Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках "нормандского формата", обязательств», — подчеркивается в сообщении на сайте президента России.

В Париже в свою очередь отметили важность достигнутого перемирия на Донбассе.

«Что касается Украины, президент республики подчеркнул, что приверженность сторон прекращению огня 27 июля представляет собой значительный прогресс, который теперь необходимо использовать для реализации мер, согласованных на саммите в Париже в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

Лидеры Украины, Франции, Германии и России входят в Нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

После избрания Владимира Зеленского президентом украинская сторона неоднократно говорила о необходимости пересмотра Минских соглашений. Киев не устраивает порядок их выполнения, согласно которому выборы на неподконтрольной части Донбасса должны пройти раньше возвращения властям контроля над границей.

После встречи советников лидеров «нормандской четверки» 11 сентября представитель Кремля Дмитрий Козак заявил, что Украине следует «четко внести конкретные предложения» относительно пересмотра Минских соглашений.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Эмманюэль Макрон
Прочее
минские

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:06
Боевики ограничивали передвижения миссии ОБСЕ возле Еленовки
23:55
Главные новости Донбасса за неделю
20:45
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
11:51
За сутки в ОРЛО один человек умер вследствие COVID-19
10:47
«ДНР» заявила о 14 новых случаях COVID-19
21:33
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
16:43
Резников: Украина не обещала РФ менять условия проведения выборов в ОРДЛО
10:48
В ОРДЛО — четыре смерти и 30 новых случаев COVID-19 за сутки
21:00
Макеевке «подарили» автобусы. Но они курсируют по городу с зимы
17:27
Оператор телеканала «ЛНР» умер от коронавируса. Часть сотрудников отправили на самоизоляцию
15:44
Гимназия в Горловке перешла на дистанционное обучение. У сотрудника — подозрение на COVID-19
14:56
В Луганске открыли бюст первому главе «ЛНР» Болотову
14:53
«ДНР» разрешила не переводить украинские документы на русский язык до 2023 года
13:25
Красный Крест и УВКБ ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гуманитарной помощи
11:14
В ОРЛО из-за коронавируса умер еще один человек. За сутки — 14 новых случаев
все новости
17:50
Путин и Лукашенко провели встречу. О чем говорили?
17:47
КПВВ «Новотроицкое» в понедельник пересекли более 200 человек
17:00
Без детей и с собственной ручкой. Кабмин утвердил карантинные правила поведения на выборах
16:49
На Луганщине задержали мариупольца, который был членом «ЛНР»
16:41
Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на выборах
16:39
Зеленский подписал закон, который позволит Украине получить 1,2 миллиарда помощи от Евросоюза
16:14
Макрон сообщил Путину об отравлении Навального «Новичком». Это подтвердили французские ученые
16:10
Путин рассказал Макрону о «попытках Киева по-своему трактовать Минские соглашения»
15:46
В Раде попросят Кабмин выделить деньги на бесперебойное водоснабжение Донецкой области
14:48
В ВСУ за сутки выявлены 24 новых случая COVID-19
13:33
СБУ проведет учения в Рубежном. Жителей просят не выходить из дома без документов
13:32
ГБР: Богдан на допросе заявил, что узнал о «сливе» операции с «вагнеровцами» из СМИ
13:06
Разумков: На этой неделе постановление о местных выборах на Донбассе Рада рассматривать не будет
12:39
В Луганской области за трое суток выявили почти 70 заболевших коронавирусом
11:47
В Раду хотят пригласить Резникова, чтобы обсудить Донбасс
все новости
ВИДЕО
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
13 сентября, 20:45
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
12 сентября, 21:33
Вакцина против коронавируса: что известно о разработке? ►
11 сентября, 16:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция