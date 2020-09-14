КПВВ «Новотроицкое» в понедельник пересекли более 200 человек

Группировка «ДНР» в понедельник снова открыла движение по дорожному коридору «Донецк-Мариуполь», который проходит через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Новотроицкое». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер ГПСУ в составе ОС Игорь Лизогуб.



«По состоянию на 16:45 КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной территории пропущено 26 автомобилей и 187 человек. На подконтрольную территорию — 10 автомобилей и 63 человека», — сказал Лизогуб



Он также отметил, что 15 человек остались ночевать на КПВВ «Новотроицкое» с 13 на 14 сентября в ожидании разрешения на пропуск от «ДНР».



«КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционировать бесперебойно. По состоянию на 16:45 на подконтрольную территорию прошли 2016 человек, в сторону временно оккупированной — 1064», — добавил пресс-офицер.



КПВВ «Марьинка» по-прежнему заблокирован группировкой «ДНР».



Пункты пропуска с 1 сентября функционируют по графику осеннего периода и открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 07.00 до 18.30.

Группировка «ДНР» осуществляет пропуск только два раза в неделю и только через пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Боевики полностью блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».



В отдельные районы Донецкой области боевики пропускают только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса. У группировки «ЛНР» такие требования на пропуск в ОРЛО отсутствуют.



Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дія». Лица, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию.