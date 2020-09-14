СБУ блокировала деятельность интернет-провайдера, который предоставлял бесплатный трафик «ЛНР»

СБУ разоблачила и пресекла деятельность одного из интернет-провайдеров, который работал в пользу группировки «ЛНР». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.



Оперативники и следователи спецслужбы установили, что частный предприниматель является собственником фирм по предоставлению интернет-услуг в Черкасской области и на временно оккупированной территории.



По данным следствия, используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика закрытыми каналами на территорию, подконтрольную «ЛНР». За возможность вести бизнес, злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированиям и прокуратуре так называемой «ЛНР».



Как отмечается, группировка получила возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и осуществлять киберпреступления под видом украинских пользователей.



Правоохранители задержали владельца интернет-провайдера в Харькове после возвращения из временно оккупированной территории.



Во время обысков в помещении фирмы в Смеле правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.



Фигуранту вручено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 месяцев, без права внесения залога.

Сегодня, 14 сентября, задержали мариупольца, который был членом «ЛНР».