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Мир и восстановление территориальной целостности: Зеленский подписал Стратегию нацбезопасности

14 сентября 2020, 16:45

Мир и восстановление территориальной целостности: Зеленский подписал Стратегию нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Украины». Документ вводит в действие решение СНБО от 14 сентября 2020 года и утверждает соответствующую стратегию, сообщает пресс-служба главы государства.

Стратегия нацбезопасности и обороны определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности:

  • приоритеты национальных интересов Украины и обеспечение национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности;
  • текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий;
  • основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности;
  • направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны;
  • ресурсы, необходимые для ее реализации.

«В Стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – наивысшая социальная ценность», — отмечается в сообщении.

Конечной целью реализации Стратегии нацбезопасности является «утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду, и с которой свяжут судьбу их дети и внуки».

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

  • сдерживание — развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;
  • устойчивость – способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;
  • взаимодействие – развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определяются:

  • отстаивание независимости и государственного суверенитета;
  • восстановление территориальной целостности в рамках международно-признанной государственной границы Украины;
  • общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала;
  • защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
  • европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, что связано с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международной среды безопасности, распространением болезни COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегия нацбезопасности Украины является основой для разработки других документов стратегического планирования, которые будут определять пути и инструменты ее реализации.

6 мая 2015 года Совет национальной безопасности и обороны принял стратегию национальной безопасности Украины, реализация которой была рассчитана до 2020 года. Стратегию называли основным документом военного планирования в условиях российской агрессии.

Новую стратегию нацбезопасности СНБО обсуждал на заседании в январе 2020 года. Секретарь совета Алексей Данилов рассказывал, что «в основу документа была положена избирательная программа президента». В феврале документ под названием «Безопасность человека – безопасность страны» был передан на утверждение Зеленскому.

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