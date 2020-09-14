Мир и восстановление территориальной целостности: Зеленский подписал Стратегию нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал Указ «О Стратегии национальной безопасности Украины». Документ вводит в действие решение СНБО от 14 сентября 2020 года и утверждает соответствующую стратегию, сообщает пресс-служба главы государства.



Стратегия нацбезопасности и обороны определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности:

приоритеты национальных интересов Украины и обеспечение национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности;

текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий;

основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности;

направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны;

ресурсы, необходимые для ее реализации.

«В Стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – наивысшая социальная ценность», — отмечается в сообщении.



Конечной целью реализации Стратегии нацбезопасности является «утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду, и с которой свяжут судьбу их дети и внуки».



Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

сдерживание — развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

устойчивость – способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

взаимодействие – развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определяются: