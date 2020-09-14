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«ДНР» выдвинула условия для обмена пленными

14 сентября 2020, 17:15

«ДНР» выдвинула условия для обмена пленными

Группировка «ДНР» не собирается проводить обмен пленными, пока Украина не пересмотрит постановление о местных выборах. Об этом сообщила так называемый «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

Она назвала высказывание главы Офиса президента Украины Ермака о подготовке обмена пленными «бессмысленным сотрясением воздуха», поскольку непосредственно на Минской площадке такие заявления не звучат.

По ее словам, новый обмен пленными нецелесообразен еще и потому, что украинская сторона якобы до сих пор не выполнила свои обязательства по предыдущим обменам — часть освобожденных из плена людей не прошли процессуальную очистку и якобы продолжают преследоваться на территории Украины.

Напомним, Ермак заявил, что на следующем заседании Трехсторонняя контактная группа обсудит подготовку обмена удерживаемыми лицами. По его утверждению, на сегодняшний день обе стороны подготовили списки примерно по 100 человек каждая.

Очередное заседание ТКГ запланировано в режиме видеоконференции на 16 сентября.

Четвертый пункт постановления стал спорным на переговорах между Украиной и Россией по Донбассу. Текущая версия документа, как считают в Москве, нарушает Минские соглашения. Из-за этого РФ заблокировала принятие решений в Трехсторонней контактной группе.

Смотрите также:

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