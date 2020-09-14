Качура может отозвать свой проект о внесении изменений в постановление о местных выборах

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственной власти Александр Качура планирует отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Возможно, я буду в каком-то виде отзывать это постановление для того, чтобы мы наработали общее консолидированное решение всего комитета и всех фракций», — отметил Качура.



Он напомнил, что изменения в постановление о назначении выборов, которые он инициировал, касались проведения выборов в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Украине территории. По его словам, процесс местных выборов запущен и сейчас уже невозможно реализовать его идею.



«Мы будем это обсуждать, и я надеюсь, сегодня. Но я не исключаю вариант, что нам нужно будет дорабатывать постановление», — отметил народный депутат.

Как сообщалось, Качура зарегистрировал проект постановления (№3943) о внесении изменений в постановление о назначении выборов 28 июля.



Речь идет о постановлении, которое стало спорным на переговорах между Украиной и Россией по Донбассу. Текущая версия документа, как считают в Москве, нарушает Минские соглашения. Из-за этого РФ заблокировала принятие решений в Трехсторонней контактной группе.