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Президент Зеленский обсудит в Австрии ситуацию на Донбассе

14 сентября 2020, 19:31

Президент Зеленский обсудит в Австрии ситуацию на Донбассе

Ситуация на Донбассе и в Крыму станет одной из главных тем встречи федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена и президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится в Вене 15 сентября. Об этом заявили в канцелярии президента Республики Австрия.

«Одной из тем будет текущая ситуация в Крыму и на востоке Украины, в частности, необходимость соблюдения режима прекращения огня и сложная гуманитарная ситуация в регионе», — говорится в сообщении о визите украинского президента.

В канцелярии также заявили, что Австрия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также санкции Европейского союза против России.

Другой важной темой обсуждения глав государств станет пандемия COVID-19 и ее негативные экономические последствия, а также развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

Также австрийская сторона планирует обсудить продолжение курса реформ в Украине, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Республику Австрия.

Запланированы переговоры главы украинского государства с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Курцем и президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Владимир Зеленский и Александр Ван дер Беллен также примут участие в работе экономического форума.

Ранее глава ОФиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами G7. На ней он заявил, что Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.

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Места
Австрия

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