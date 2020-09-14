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Избирательный округ Ефимова на Донбассе получил больше всего государственных субвенций в Украине

14 сентября 2020, 19:59

Избирательный округ Ефимова на Донбассе получил больше всего государственных субвенций в Украине

В Донецкой области 48 избирательный округ получил 81,4 млн гривен государственной субвенции. Этот округ в Верховной Раде представляет Максим Ефимов (группа «Доверие»). Это самая большая сумма субвенций на всех округах в Украине. Об этом свидетельствуют данные анализа, который провела «ОПОРА».

Более 24 миллионов из общей суммы пойдут на оборудование спортивных площадок и общественных туалетов на территории Сада Бернацкого. Из 36 выделенных субвенции 66% направлены на термомодернизацию жилых домов Краматорска.

Также 31 млн гривен субвенций выделили на объекты 114 округа (Луганская область), который в Раде представляет Сергей Шахов (группа «Доверие»). А 47 избирательный округ получил 19,7 миллиона гривен, этот округ представляет Юрий Солод («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

В «ОПОРА» отметили, что народные депутаты принимают непосредственное участие в процессе выделения средств. Общая сумма субвенций в этом году составила 1 млрд 682 млн гривен.

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября. Ранее в Центризбиркоме объяснили, что нахождение какой-либо территории в «красной» зоне карантина не является основанием для отмены выборов.

30 августа ЦИК повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов 25 октября в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Аналогичное решение, принятое ЦИК в начале августа, вызвало общественный резонанс. В Донецкой области выборы не состояться в 10 громадах, в Луганской — в 8.

В гражданской сети ОПОРА отмечали, что согласно законодательству ЦИК не имела полномочий и возможности верифицировать обоснованность документов Донецкой и Луганской ОГА о невозможности проведения выборов.

12 сентября ЦИК допустила проведление местных выборов в этих громадах веснойй, если соответствующие выводы предоставят Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации.

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