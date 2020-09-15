В ВСУ умер седьмой человек из-за коронавируса

В Вооруженных силах Украины зафиксирован седьмой летальный случай из-за коронавируса. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.



Отмечается, что 14 сентября скончался сотрудник ВСУ в Белой Церкви. Мужчине диагностировали коронавирус 4 сентября, он проходил лечение в Белоцерковской городской больнице.



«Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, имел хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов. 14 сентября состояние здоровья резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата», — говорится в сообщении.



Кроме этого, за прошедшие сутки в ВСУ коронавирус зафиксировали у 29 человек, из них шестеро госпитализированы в Военно-медицинские клинические центры Западного, Северного региона и Восточного регионов. Остальные лечатся дома в Киевской, Ровенской, Тернопольской, Львовской, Житомирской, Полтавской, Винницкой, Харьковской и Черниговской областях.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на утро 15 сентября коронавирусом в ВСУ болеет 662 человека. За время пандемии выздоровели 1 575 человек.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 729 человек.