Штаб ООС зафиксировал три нарушения «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, нарушения режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках отмечен неприцельный огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В штабе рассказали, что выстрелы боевиков были неприцельными и не представляли угрозы, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.



Кроме того, в районе Пищевика украинской стороной был обнаружен беспилотник противника, который пересек линию соприкосновения. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника был обезврежен.