ОБСЕ увидела новые траншеи ВСУ и боевиков. Некоторые из них — возле гражданских домов

Боевики и украинские военнослужащие в нарушение дополнительных мер по контролю за перемирием укрепляют свои позиции и продлевают траншеи. Об этом следует из последнего отчета СММ ОБСЕ.



11 сентября БПЛА впервые запечатлел 40-метровую траншею, выходящую со двора частного гражданского дома в неподконтрольной властям части поселка Зайцево. По оценке СММ, траншея принадлежит боевикам «ДНР».



Кроме этого, БПЛА впервые обнаружил укрепления существующей позиции боевиков вблизи Лозового.



12 сентября возле участка разведения в Золотом на Луганщине СММ зафиксировала новую траншею боевиков длиной 5 метров, рядом с которой лежала куча угля.



13 сентября наблюдатели ОБСЕ видели свежую 10-метровую траншею и бункер, сооруженный за блокпостом боевиков «ДНР» вблизи Докучаевска.



На подконтрольной властям территории 11 сентября беспилотник СММ впервые зафиксировал 60-метровое продление траншеи ВСУ в поле возле Новгородского в Донецкой области.



12 сентября на окраине Чермалыка наблюдатели видели новую 15-метровую траншею, проложенную с перед домом в жилом районе. По оценке СММ, и дом и траншея были заняты Вооруженными силами Украины.