Зеленский: В ОРДЛО возникнут беспорядки, если терпение людей иссякнет

На подконтрольной боевикам территории Донбасса (ОРДЛО) могут возникнуть беспорядки, если местные жители выйдут на протесты из-за низкого уровня жизни. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью Wiener Zeitung.



«Я знаю, что есть те, кто был бы за то, чтобы Донбасс стал чем-то вроде Приднестровья или Абхазии. Хотя он гораздо больше. Здесь проживает три миллиона украинцев, что больше, чем в некоторых странах Европы», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, реально ли вернуть Донбасс и не легче ли «заморозить» конфликт по примеру Абхазии и Приднестровья.



Зеленский подчеркнул, что на сегодня в ОРДЛО наблюдается гуманитарная катастрофа. По его словам, на подконтрольной властям территории люди живут лучше.



«Если терпение людей там (в ОРДЛО, — прим.) в какой-то момент иссякнет, могут возникнуть беспорядки», — уверен президент.

Во вторник, 15 сентября, Зеленский встретится в Вене с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Основными темами переговоров станут Крым и Донбасс.