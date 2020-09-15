Верховная Рада осудила действия режима Лукашенко в официальном заявлении

Верховная Рада приняла официальное заявление, в котором осуждает действия властей Беларуси во главе с Александром Лукашенко. За соответсвующий проект постановления было отдано 228 голосов.



В своем заявлении Рада присоединилась к оценкам Европейского Союза о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддержала введение санкций против ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.



Также отмечается, что выборы президента в сосведней стране прошли с существенными нарушениями, и украинский парламент считает, что они не были свободными и честными. Народные депутаты осудили применение правоохранительными органами Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим.



«Верховная Рада требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальная власть Беларуси не допустит дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследований, как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти», — отмечается в заявлении.



Парламент также осудил незаконные задержания украинских граждан и пообещал, что будет всеми законными способами защищать их права и интересы. В документе отмечается, что Украина поддерживает суверенитет Беларуси и отбрасывает обвинения белорусской стороны в причастности Украины к дестабилизации ситуации в Беларуси.



«Считаем недопустимыми какие-либо намерения привлечь силы Российской Федерации и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины», — говорится в заявлении.



Также Верховная Рада призвала белорусскую власть к «равноправному диалогу с обществом для поисков путей мирного выхода из кризиса». Как один из вариантов парламент предлагает: «Новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов».