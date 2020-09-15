На Луганщине выявили 20 новых заболевших COVID-19. Две школы перевели на «дистанционку»

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 20 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр Минздрава.



Положительные результаты на COVID-19 получили 11 человек в Северодонецке, по 3 — в Станично-Луганском и Старобельском районах, по одному — в Лисичанске, Беловодском и Меловском районах.



Кроме этого, в связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 среди учащихся и персонала два образовательных учреждения в Лисичанске и Меловском районе переведены на дистанционное обучение.



Еще в одном заведении в Меловском районе на дистанционное обучение переведены 4 класса.



С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории зафиксирован 621 случай коронавирусной болезни. Из них 317 человек выздоровели, четверо умерли.