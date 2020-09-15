Возле Шумов на гранате подорвались полковник и спикер одной из бригад

Двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва гранаты типа РГД-5 в районе поселка Шумы в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.



Инцидент произошел 15 сентября около 11:40.



Пострадавшие — полковник О.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевский. Оба находились в районе Шумов для стандартной проверки ситуации, отметили в командовании ООС.



В штабе допускают, что граната была установлена в виде растяжки.



«Оба раненых доставлены в больницу города Торецк, их состояние — стабильное, удовлетворительное», — сообщили в штабе.



Продолжается расследование происшествия.



«По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным», — говорится в сообщении.



О произошедшем проинформированы сотрудники СММ ОБСЕ.

Кроме этого, 15 сентября, военнослужащий из состава ООС подорвался во время проведения инженерных работ на Приазовье.



10 сентября в районе поселка Шумы не состоялась и была временно отменена инспекция украинских позиций. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и «ДНР», которые выдвинули новые требования — посещение новых точек, осуществление видео- и фотофиксации, а также подписание совместного протокола.



Спор вокруг позиций ВСУ под Шумами начался из-за обвинений со стороны главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. С конца августа он несколько раз обещал уничтожить эти укрепления, но переносил дату обстрела.



СММ ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их.