В «ДНР» рассказали, когда требуют перевод украинского свидетельства о рождении на русский язык

Группировка «ДНР» требует перевод украинского свидетельства о рождении на русский язык в случае подачи пакета документов для получения «паспорта ДНР». Такие пояснения дала «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.



На подконтрольной формированию территории 11 сентября вступил в силу «закон», который разрешает не переводить украинские документы на русский язык до 1 марта 2023 года. Однако, как оказалось, такое правиле не действует в случае подачи документа на «паспорт ДНР», необходимость которого сейчас навязывается местным жителям.



«Документы на паспорт ДНР принимаются согласно приказу МВД ДНР № 360 "О порядке оформления и выдачи паспорта гражданина ДНР". Этот приказ как раз и относится к тому самому законодательству, исключение для которого прописано в законе», — написала Селиванова в своем Telegram-канале.



Поэтому местному жителю придется получить нотариально заверенный перевод украинского свидетельства, либо «дубликат ДНР».

В начале марта «ДНР» заявила, что лишила украинский язык государственного статуса на подконтрольной ей территории.