По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 сентября

Ситуация с распространением COVID-19



В период с пятницы 11 сентября по воскресенье 13 сентября в Луганской области подтверждены 68 новых случаев COVID-19. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявлен 601 случай COVID-19. Из них 298 пациентов выздоровели, умерли - четверо.

В Донецкой области выявили еще шестерых заболевших COVID-19. Таким образом число заболевших в регионе увеличилось до 2 101. Из них 1 114 пациентов выздоровели, а 30 человек умерли.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» не сообщали сегодня о новых случаях инфицирования. По состоянию на 13 сентября, группировка «ДНР» признала 2824 случаев COVID-19. Из них 1457 человек выздоровели, 158 — умерли. Боевики «ЛНР» подтвердили 789 случаев заболевания коронавирусом, из которых выздоровели 675 человек, 23 — умерли.

Политика

Так называемая «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова заявила, что группировка не собирается проводить обмен пленными, пока Украина не пересмотрит постановление о местных выборах.

Общество

В Донецкой области создадут пункты для временного проживания людей, которые не могут пересечь линию соприкосновения из-за того, что группировка «ДНР» не пускает их в ОРДО.

Боевые действия

Боевики отказали в проезде через своей блокпост наблюдателями миссии ОБСЕ 11 сентября у поселка Еленовка Донецкой области ссылаясь на на отсутствие разрешения от своих командиров.

Наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили новые траншеи и продление уже существующих в Донецкой и Луганской областях, которые принадлежат как Вооруженным силам Украины, так и вооруженным формированиям.

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