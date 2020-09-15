Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 сентября

15 сентября 2020, 01:00

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

В период с пятницы 11 сентября по воскресенье 13 сентября в Луганской области подтверждены 68 новых случаев COVID-19. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявлен 601 случай COVID-19. Из них 298 пациентов выздоровели, умерли - четверо.

В Донецкой области выявили еще шестерых заболевших COVID-19. Таким образом число заболевших в регионе увеличилось до 2 101. Из них 1 114 пациентов выздоровели, а 30 человек умерли.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» не сообщали сегодня о новых случаях инфицирования. По состоянию на 13 сентября, группировка «ДНР» признала 2824 случаев COVID-19. Из них 1457 человек выздоровели, 158 — умерли. Боевики «ЛНР» подтвердили 789 случаев заболевания коронавирусом, из которых выздоровели 675 человек, 23 — умерли.

Политика

Так называемая «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова заявила, что группировка не собирается проводить обмен пленными, пока Украина не пересмотрит постановление о местных выборах.

Общество

В Донецкой области создадут пункты для временного проживания людей, которые не могут пересечь линию соприкосновения из-за того, что группировка «ДНР» не пускает их в ОРДО.

Боевые действия

Боевики отказали в проезде через своей блокпост наблюдателями миссии ОБСЕ 11 сентября у поселка Еленовка Донецкой области ссылаясь на на отсутствие разрешения от своих командиров.

Наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили новые траншеи и продление уже существующих в Донецкой и Луганской областях, которые принадлежат как Вооруженным силам Украины, так и вооруженным формированиям.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:54
В «ДНР» рассказали, когда требуют перевод украинского свидетельства о рождении на русский язык
11:14
«ДНР»: Еще пятеро человек умерли от COVID-19
09:47
ОБСЕ увидела новые траншеи ВСУ и боевиков. Некоторые из них — возле гражданских домов
01:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 сентября
06:06
Боевики ограничивали передвижения миссии ОБСЕ возле Еленовки
20:55
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
08:51
За сутки в ОРЛО один человек умер вследствие COVID-19
07:47
«ДНР» заявила о 14 новых случаях COVID-19
18:33
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
13:43
Резников: Украина не обещала РФ менять условия проведения выборов в ОРДЛО
07:48
В ОРДЛО — четыре смерти и 30 новых случаев COVID-19 за сутки
18:00
Макеевке «подарили» автобусы. Но они курсируют по городу с зимы
14:27
Оператор телеканала «ЛНР» умер от коронавируса. Часть сотрудников отправили на самоизоляцию
все новости
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
23:07
Украина требует от РФ разъяснений касательно заявления о проведении саммита «нормандской четверки»
22:55
МИД РФ опроверг слова Зеленского о готовности «нормандской четверки» к саммиту
22:17
Зеленский заявил о невозможности проведения выборов на Донбассе
20:59
Поставки запчастей в Россию: Руководителя луганского завода подозревают в госизмене
20:03
Международная организация по миграции поможет с жильем 500 семьям переселенцев
18:48
Рада приняла в первом чтении закон о допуске следователей в зону ООС
18:34
Депутата из Харьковской области подозревают в избиении полицейского на территории Святогорской лавры
17:57
Зеленский: Рано говорить об отказе от Минска как переговорной площадки ТКГ
17:18
Австрия дополнительно выделит 1 млн евро помощи для востока Украины
17:03
Украина в ОБСЕ рассказала о поддержке боевиков «Л-ДНР» Россией
15:54
В «ДНР» рассказали, когда требуют перевод украинского свидетельства о рождении на русский язык
15:45
Зеленский: У Украины нет «отношений» с РФ после аннексии Крыма и войны на Донбассе
15:05
Возле Шумов на гранате подорвались полковник и спикер одной из бригад
14:41
Зеленский заявил, что все лидеры «нормандской четверки» готовы к саммиту по Донбассу
все новости
ВИДЕО
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
13 сентября, 17:45
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
12 сентября, 18:33
Вакцина против коронавируса: что известно о разработке? ►
11 сентября, 13:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® (R) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция