Украина в ОБСЕ рассказала о поддержке боевиков «Л-ДНР» Россией

Замначальника штаба Антитеррористического центра СБУ Роман Федоров рассказал в ОБСЕ о фактах причастности РФ к вооруженному конфликту на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД по итогу участия украинской делегации в онлайн-конференции ОБСЕ о противодействии терроризму.



В своем выступления Федоров озвучил подтвержденные факты поступления боеприпасов, оружия и боевиков из РФ на оккупированные территории Украины через подконтрольную России часть украинской государственной границы.



«Участники осудили политику РФ, направленную в поддержку, финансирование и координацию деятельности террористических формирований на временно оккупированные территории Украины», — говорится в сообщении.