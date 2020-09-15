Австрия дополнительно выделит 1 млн евро помощи для востока Украины

Австрия дополнительно выделит 1 млн евро в виде гуманитарной помощи для страдающего от войны востока Украины. Об этом сообщил канцлер Себастьян Курц на брифинге во вторник в Вене, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы знаем, что Украина продолжает находиться в сложной ситуации на востоке страны. Поэтому Австрия свою гуманитарную помощь не только продолжит, но и расширит, и увеличит. Мы уже предоставили большую помощь востоку Украину, а теперь дополнительный 1 млн евро мы инвестируем в виде гуманитарной помощи», — сказал он.