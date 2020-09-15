Депутата из Харьковской области подозревают в избиении полицейского на территории Святогорской лавры

Депутата Чкаловского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области подозревают в избиении полицейского на территории Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



По данным следствия, 7 июля 2020 года депутат поселкового совета во время посещения лавры, устроил ссору с ее работниками.



«По вызову охранников на место прибыли сотрудники Славянского отдела полиции, правонарушитель проигнорировал их замечания и ударил по лицу старшего участкового офицера полиции. Успокоить правонарушителя удалось только после применения к нему специального средства – наручников», - говорится в сообщении.



Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 345 УК Украины - причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.