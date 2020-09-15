Рада приняла в первом чтении закон о допуске следователей в зону ООС

Верховная Рада в первом чтении приняла закон, которым разрешается допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил.



Принятие соответствующего решения поддержали 292 народных депутата при минимально необходимых 226.



Этот законопроект вносит изменения в закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».



В законопроекте прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров к району проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными.



Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном командующим Объединенных сил.