Международная организация по миграции поможет с жильем 500 семьям переселенцев

Международная организация по миграции (МОМ) построит и отремонтирует жилье для более полутысячи семей, оставшихся без крова в результате военных действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Отмечается, что более 80% из тех, кто получит новое жилье — это переселенцы. Еще 20% — жители Краматорска и Северодонецк. Профинансирует работы правительство Германии через Банк развития KfW.



«Проект предусматривает строительство 500 квартир и дополнительно приобретение 60 квартир в двух городах Краматорск и города Северодонецк, которое предоставляться ВПО и местным жителям в аренду за умеренную арендную плату с последующим правом выкупа. Проект продлится пять лет, а его общий бюджет — 22,1 млн евро», — говорится в сообщении.



По данным последнего опроса МОМ, только 11% ВПО в Украине сейчас живут в собственном жилье. Около 60% ВПО уже более шести лет арендуют и еще 17% живут у родственников или принимающих семей.



МОМ обещает, что при строительстве квартир будут соблюдены все современные строительные стандарты, включая энергоэффективность и охрану окружающей среды.



Кроме этого, предусматривается предоставление Украине гранта в 25,5 млн евро правительством Германии.



«Целью проекта, который также реализуется KfW, является рефинансирование субсидируемой государственной программы предоставления кредитов на приобретение собственного жилья. В зависимости от фактических объемов кредитов с помощью этого гранта могут быть рефинансированы около 1200 кредитов», — говорится в сообщении.



В ведомстве подсчитали, что этот проект улучшит условия жизни около 5000 переселенцев.

При этом домохозяйства, имеющие на это право, могут получить кредиты по государственной кредитной программе под 3% годовых.