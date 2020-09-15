Украина требует от РФ разъяснений касательно заявления о проведении саммита «нормандской четверки»

В МИД Украины требует от РФ разъяснений относительно заявления российского замминистра МИД Андрея Руденко о перспективах проведения очередного саммита глав государств в «нормандском формате». Об этом сообщила пресс-служба украинского дипведомства.



«Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт. Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что во время визита в Австрию, президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита, а о принципиальной готовности его участников встретиться.

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко назвал неправдой слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности всех лидеров «нормандской четверки» к новой встрече.