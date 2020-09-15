По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

От коронавируса в Донецкой области умерла 64-летняя врач из Славянска. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 49 человек. Среди них четыре ребенка и медработница. Всего на подконтрольной властям части Донетчины зарегистрировано 2 150 заболевших коронавирусом. Из них 1 211 человек выздоровели, а 31 — умер.



Пятеро человек умерли вследствие заболевания коронавирусом в отдельных районах Донецкой области. Кроме этого, как заявляют в группировке «ДНР», вчера в отдельных районах Донецкой области было зафиксировало 24 новых случая COVID-19. По состоянию на 15 сентября «ДНР» признает 2848 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1511 человек выздоровели, летальных случаев — 163. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 20 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в области зафиксирован 621 случай коронавирусной болезни. Из них 317 человек выздоровели, четверо умерли.





Политика



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