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На Донбассе погиб украинский военный из-за неосторожного обращение с гранатой

16 сентября 2020, 08:04

На Донбассе погиб украинский военный из-за неосторожного обращение с гранатой

Украинский военнослужащий погиб сегодня в районе Новотошковского Луганской области. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что гибель произошла в результате неосторожного обращения с гранатой. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

В штабе отметили, что с начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Неприцельный выстрел из подствольного гранатомета осуществлен в районе Катериновки.

За прошедшие сутки, 15 сентября, украинской стороной зафиксировано три нарушения договоренностей о прекращении огня.

Кроме того, в районе Шумов в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Также вчера во время инженерных работ украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Он получил ранения средней степени тяжести.

Всех пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное.

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