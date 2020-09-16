На Донетчине умерли еще два человека из-за коронавируса. Выявлено 46 заболевших

Из-за коронавируса умерли еще два человека в Донецкой области. Новыми жертвами болезни стали жительницы Краматорска 60 и 80 лет.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Всего за вторник, 15 сентября, COVID-19 обнаружили у 46 жителей области, в частности у 5 детей и одной медработницы.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 2 196 заболевших коронавирусом. Из них 1 247 человек выздоровели, а 33 — умерли. На лечении остается 916 человек.