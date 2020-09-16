СБУ блокировала нелегальные поставки пищевых продуктов в ОРДО

СБУ разоблачила жителей Харькова, которые незаконно поставляли пищевую продукцию на подконтрольную боевикам территорию Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным следствия, подозреваемые по схеме «скрытого транзита» отгружали на адрес подставных иностранных фирм пищевые товары, которые после пересечения украинской границы незаконно попадали в ОРДО.



По предварительной информации, было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 млн гривен.



«Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации», — говорится в сообщении.



Во время обысков по местам жительства фигурантов, в офисах, складских помещениях и в транспортных средствах изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи, в которых содержатся сведения о незаконной деятельности.



Участники противоправной схемы задержаны. Их количество в СБУ не уточняют.



Подозреваемым инкриминируют ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.



Суд арестовал одного из фигурантов с правом внесения залога в размере 4,5 млн гривен.



Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступной схемы.