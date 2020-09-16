Пятеро человек умерли в ОРДЛО из-за COVID-19. За сутки — 22 новых случая болезни

Пятеро человек умерли вследствие COVID-19 за прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области (ОРДО). Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, скончались мужчины в возрасте 60, 54 и 82 лет и женщины в возрасте 85, 76 лет.



Кроме этого, вчера 19 человек получили положительные результаты на COVID-19.



С начала пандемии «ДНР» признает 2867 случаев заболевания COVID-19 (1511 человек выздоровели, 168 — умерли).



Группировка «ЛНР» сегодня впервые с 13 сентября сообщила о новых выявленных случаях COVID-19. Как утверждают в формировании, за это время выявлено трех заболевших коронавирусом.



По состоянию на 16 сентября «ЛНР» подтверждает 792 случая COVID-19. Из них 692 пациента выздоровели, 23 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.