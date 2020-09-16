«Рейтинг»: Больше половины украинцев считают действия власти некомпетентными

Больше половины украинцев (57%) считают, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».



26% украинцев связывают экономический кризис с пандемией коронавируса, 8% — с продолжением вооруженного конфликта на Донбассе.



68% опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 18% — не согласны с этим утверждением.



Деятельность Владимира Зеленского на посту президента положительно оценивают 35% опрошенных, 57%, напротив, не удовлетворены его работой.



Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой правительства (73%) и Верховной Рады (76%).



Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны только 14%, не удовлетворены — 59%. Работой спикера Рады Дмитрия Разумкова довольны 23%, недовольны — 55%.



При этом Зеленский лидирует в президентском рейтинге — его готовы поддержать 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. За Юрия Бойко проголосовали бы 15,5%, за Петра Порошенко — 14%, Юлию Тимошенко — 9,3%, Игоря Смешко — 6,4%, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владимира Гройсмана — по 3,6%.



Опрос проводился с 3 по 6 сентября среди 2000 респондентов на подконтрольной властям территории.