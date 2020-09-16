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«Донбасс медиа форум» собрал более 20 тысяч зрителей

16 сентября 2020, 11:59

«Донбасс медиа форум» собрал более 20 тысяч зрителей

Более 20 тысяч зрителей присоединились к шестому «Донбасс медиа форуму», который в этом году впервые проходил в онлайн-формате.

В рамках форума 11 — 12 сентября состоялось 18 дискуссий в формате talk-show и воркшопов от украинских и зарубежных экспертов из 14 стран мира: Великобритании, Грузии, Венгрии, Эстонии, Франции, Чехии, Швеции, Польши, Нидерландов, Боснии, Хорватии, Австралия, Никарагуа и Сальвадора. Все записи трансляций можно посмотреть здесь.

Темой форума в 2020 году стало «Сотрудничество во время изоляции». Дискуссии были связаны с тематиками саморегуляции, законодательства о СМИ, местных выборов и влияния COVID-19 на работу редакций.

«На Форуме люди смело высказывали свои мысли, даже контроверсионные, сидя в креслах друг напротив друга, не боясь, что они получат отрицательный или насильственный фидбэк за это. Я считаю, что это действительно большое достижение, Донбасс Медиа Форум — это безопасная территория для разных журналистов, с разными взглядами на происходящее в нашей стране, какой должна быть наша профессия, как должно двигаться наше комьюнити», — прокомментировал глава оргкомитета Форума, глава ГО «Донецкий институт информации» Алексей Мацука.

Он также подчеркнул важность взаимной поддержки, обучения и обмена опытом в работе журналистов.

«Потому что никто, кроме нас самих не поддержит нас, и мы есть друг у друга, что очень важно знать. И когда кого-то одного из нас бьют — все должны становиться на его защиту и поддерживать друг друга», — отметил он.

«Донбасс Медиа Форум» инициировали журналисты из Донецкой и Луганской областей в 2015 году как площадку для обсуждения важных проблем, связанных с журналистикой в регионе. Форумы проводились в Киеве, Мариуполе, Славянске и Харькове.

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