В Луганской области произошла пятая смерть от коронавиурса. Выявили 33 заболевших

В Луганской области произошла пятая смерть, связанная с коронавирусом. Из-за пневмонии, вызванной коронавирусной инфекций, скончался 73-летний житель Лисичанска.



Об этом сообщает областной лабораторный центр.



Кроме того, за сутки выявлено 33 новых заболевших COVID-19, в том числе двое заболевших. Выздоровели 13 человек, среди которых двое — жители неподконтрольной территории.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 654 случая коронавирусной

болезни, среди них 34 ребенка. Из них 330 человек уже выздоровели, 5 — умерли. Продолжают болеть 317 человек.





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