Боевика-россиянина из «ДНР» подозревают в похищении супружеской пары в Макеевке

Гражданину России, который воевал в составе группировки «ДНР», заочно объявлено о подозрении за деятельность непредвиденного законом российского вооруженного формирования и незаконного лишения свободы людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что в июле 2014 года мужчина вместе с другими участниками НВФ «ДНР», находясь на одной из улиц Макеевки, подошли к мужчине и женщине и под надуманным предлогом, угрожая оружием, затащили их в свой автомобиль.



Незаконно удерживая супружескую пару, злоумышленники отвезли их на блокпост, расположенный в ближайшей лесополосе, и бросили в яму. На следующий день перевезли потерпевших на «базу», где продолжили незаконно удерживать против их воли в течение трех дней. Освободили мужа и жену лишь после того, когда они переписали свой автомобиль Hyunday Tuscon на нужды оккупационной администрации.



Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.