В ГБР назвали 5 причин, повлекших аннексию Крыма

Государственное бюро расследований установило 5 причин, которые привели к аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ГБР отмечают, что преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ в Крым в феврале 2014 года.



По данным фактам в государственной измене подозреваются беглый президент Виктор Янукович, экс-министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также экс-начальник Генштаба Владимир Замана.



Следователи выделили 5 основных эпизодов, которые привели к оккупации полуострова:



1) преступное сокращение ВСУ



Предельная численность ВСУ было сокращено с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих.



2) подрыв состояния мобилизационной готовности



В 2013 году сократили половину от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. Кроме этого, был уничтожен учет военной техники.



3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма



Управление системой ПВО Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, было сокращено одну из двух бригад ЗРК С-300В и остановлена программа модернизации ЗРК С-125 и С-200В.



4) незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов



Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.



5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы



Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 — начале 2014 года не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности.

16 марта 2014 году в Крыму и Севастополе в нарушение украинского законодательства состоялся «референдум» о включении полуострова в состав РФ.



В июне 2020 года ГБР повторно вызвало Виктора Януковича, Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина в качестве свидетелей в уголовном производстве в отношении Владимира Заманы.



На прошлых парламентских выборах Замана вошел в пятерку кандидатов от партии «Сила и честь».