Штаб зафиксировал два нарушения «режима тишины» за сегодня

С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что вблизи Екатериновки НВФ осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета, а неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.



Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие обстрелов нет.



Также в штабе напомнили, что украинский военнослужащий погиб в результате неосторожного обращения с гранатой вблизи Новотошковского в Луганской области.