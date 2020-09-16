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Филарет выздоровел от коронавируса

16 сентября 2020, 18:45

Филарет выздоровел от коронавируса

Почетный патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет выздоровел от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19.

«Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет оправился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Филарет чувствует себя хорошо и уже находится в своей резиденции в Киевской патриархии.

4 сентября у 91-летнего патриарха УПЦ КП Филарета диагностировали коронавирус.

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