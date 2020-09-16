СМИ: Украина в ТКГ потребовала от РФ освободить недавно осужденных крымских татар

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на онлайн-заседании в среду потребовала от РФ освободить крымских татар, осужденных по «бахчисарайскому делу Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.



16 сентября военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам второго «бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир» и семеро граждан Украины, крымских татар, получили в общей совокупности 110 лет тюрьмы.



Источник указал, что украинская делегация в ТКГ потребовала немедленного освобождения осужденных.



Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что глава делегации Украины в КГ Леонид Кравчук обратился к уполномоченному представителю РФ Борису Грызлову с жестким требованием извиниться за слова об ОРДЛО как «их отдельной территории».