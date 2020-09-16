По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

Из-за коронавируса умерли еще два человека в Донецкой области. Новыми жертвами болезни стали жительницы Краматорска 60 и 80 лет. Всего за вторник, 15 сентября, COVID-19 обнаружили у 46 жителей области, в частности у 5 детей и одной медработницы. За все время исследований на подконтрольной властям части Донетчины выявлено 2 196 заболевших коронавирусом. Из них 1 247 человек выздоровели, а 33 — умерли.



Пятеро человек умерли вследствие COVID-19 за прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области. Как заявляют в группировке «ДНР», скончались мужчины в возрасте 60, 54 и 82 лет и женщины в возрасте 85, 76 лет. Кроме этого, вчера 19 человек получили положительные результаты на COVID-19. С начала пандемии группировка признает 2867 случаев заболевания COVID-19 (1511 человек выздоровели, 168 — умерли).



В Луганской области произошла пятая смерть, связанная с коронавирусом. Из-за пневмонии, вызванной коронавирусной инфекций, скончался 73-летний житель Лисичанска. Кроме того, за сутки выявлено 33 новых заболевших COVID-19. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 654 случая коронавирусной болезни. Из них 330 человек выздоровели, пятеро — умерли.



Группировка «ЛНР» сегодня впервые с 13 сентября сообщила о новых выявленных случаях COVID-19. Как утверждают в формировании, за это время выявлено трех заболевших коронавирусом. По состоянию на 16 сентября «ЛНР» подтверждает 792 случая COVID-19. Из них 692 пациента выздоровели, 23 — умерли. Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.





Политика



Конкретных результатов на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы не было достигнуто из-за споров вокруг постановления Рады о местных выборах.



Общество



Донецкая область теряет около 65-70% воды из-за активных боевых действий и значительной изношенности водоводов компании «Вода Донбасса», заявил глава ДонОГА Павел Кириленко. Он также поблагодарил Верховную Раду, которая сегодня поддержала постановление № 3835, в котором изложена «дорожная карта» ДонОГА по улучшению водоснабжения Донецкой области.

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