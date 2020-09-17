Еще два человека умерли от коронавируса в Донецкой области. Выявлено 76 новых заболевших

За минувшие сутки в Донецкой области от коронавирусной болезни умерли два человека: 65-летняя мариупольчанка и 92-летняя жительница Святогорска. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, 16 сентября на Донетчине зафиксировали еще 76 новых больных COVID-19, среди них семеро детей и двое медработников.



За все время исследований на подконтрольной Украине части области коронавирус подтвержден у 2 272 человек. Из них 1 258 человек выздоровели, а 35 — умерли. На лечении остается 979 человек.