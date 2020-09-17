Неизвестные пытались отключить камеру ОБСЕ на Донетчине

Посторонние лица отключили от электропитания систему видеонаблюдения СММ ОБСЕ, установленную вблизи подконтрольного властям Березового в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.



Команда ОБСЕ увидела отсоединение кабеля в электрощитке 15 сентября. Система видеонаблюдения работала на резервном источнике питания.



«По наблюдениям команды Миссии, система повреждена не была и функционировала, однако два электрических кабеля были отвинчены от главного предохранителя», — говорится в сообщении.



Сотрудники СММ подключили электропитание и вновь опломбировали электрощиток.



Электрощиток расположен приблизительно в 200 метрах от блокпоста ВСУ в Березовом, а система видеонаблюдения — примерно в 1,7 км от другого блокпоста ВСУ.



Система видеонаблюдения СММ способна фиксировать нарушения режима прекращения огня и другие нарушения по обе стороны от линии соприкосновения.