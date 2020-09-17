В ОРЛО заявили о новом случае смерти и 9 положительных результатах на COVID-19

Еще один человек умер вследствие заболевания COVID-19 в отдельных районах Луганской области. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Подробности не сообщаются. «ЛНР» не афиширует географию заболеваемости и другие детали о ситуации с распространением COVID-19 в ОРЛО.



Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания.



Таким образом, по состоянию на утро 17 сентября «ЛНР» признает 801 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 699 человек выздоровели, 24 — умерли.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.