«ДНР» зафиксировала еще три смерти от коронавируса. Выявлен 41 заболевший

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 16 сентября, выявлено 41 заболевшего коронавирусом. Кроме того, трое ранее заболевших скончались — мужчины в возрасте 67 и 63 лет и 76-летняя женщина.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Также за сутки из больниц выписали 83 человека, у которых тесты на коронавирус дважды показали отрицательный результат.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 2 908 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 594 человек, 171 — умерли. На лечении остаются 1 143 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус подтвержден у 2 272 человек. Из них 1 258 человек выздоровели, а 35 — умерли. На лечении остается 979 человек.