Суд признал виновными в сепаратизме двух местных депутатов на Донетчине

Артемовский городской суд признал двух депутатов местного совета поселка Мироновский виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Суд установил, что в мае 2014 года эти депутаты рассмотрели и в дальнейшем положительно проголосовали за внесенный в повестку дня сессии вопрос о предоставлении помещения Мироновского дворца культуры для проведения незаконного референдума «по вопросу признания государственной самостоятельности "ДНР"».



Согласившись с доводами прокурора, суд назначил обвиняемым наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.