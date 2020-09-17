На Луганщине — 36 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Луганской области коронавирус выявили у 36 человек, в том числе, двух детей. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр Минздрава.



Восемнадцать новых случаев COVID-19 зафиксировано в Северодонецке, 8 — в Лисичанске, 3 — в Новопсковском районе, по 2 случая — в Сватовском и Новоайдарском районах и по одному — в Рубежном, а также Станично-Луганском и Марковском районах.



За все время исследования в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 690 случаев коронавирусной болезни, среди них 36 детей. С начала пандемии 343 человека выздоровели, четверо умерли.

В Украине за сутки выявлено 3 584 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что стало новым рекордом за время пандемии. При этом 1 589 человек выздоровели, 60 ранее заболевших умерли.